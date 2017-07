Kommentar zu den Bonner Friedhöfen

Die Stadt Bonn will der Politik bis zum Herbst ein Friedhofskonzept vorlegen. Darin sollen sowohl Finanzierungsfragen als auch ein Flächenplan thematisiert werden.

Von Rüdiger Franz, 13.07.2017

In Andrew Millers Roman „Friedhof der Unschuldigen“ wird im vorrevolutionären Frankreich ein Armenfriedhof umgebettet, um der Stadt frische Luft und Platz für Neubauten zu verschaffen. So sehr man davon ausgehen darf, dass die Umbettung eines ganzen Friedhofs für Bonn Zukunftsmusik ist, so sollte man das Friedhofskonzept für Bonn gleichwohl ernst nehmen. Denn falls es jemand noch nicht bemerkt haben sollte: Die Bebauung von Freiflächen der Stadt hat in den vergangenen Jahren rapide an Geschwindigkeit zugenommen, und die weitere Verdichtung – die vielen Richtfeste und Grundsteinlegungen zeugen davon – schreitet voran.

Noch gibt es in Bonn keine konkreten Vorstöße, um Friedhöfe zu Wohngebieten umzufunktionieren. Aber das Papier, das derzeit entwickelt wird, dürfte den einen oder anderen Investor angesichts „nutzloser“ Flächen zumindest indirekt auf diese Idee bringen. Nutzlose Flächen? Vorsicht. Denn allzu schnell gerät in Vergessenheit, dass Friedhöfe gerade in einer Großstadt als Grünflächen einen Naherholungswert darstellen. Gerade in Bonn erfüllen sie die Funktion von Parks und leisten einen wertvollen Beitrag zum historischen Stadtbild.

Insofern tut die Verwaltung gut daran, schonende Alternativen zur Flächenvermarktung proaktiv in die Diskussion einzubringen. Die Idee, dass auf Friedhofsflächen mittelfristig Gemeinschaftsgärten bewirtschaftet oder Bienen gezüchtet werden, hat jedenfalls Charme. Vielleicht haben die Verantwortlichen im Stadthaus ja Andrew Millers Buch gelesen. Denn das wirft zwischen den Zeilen ein Licht auf die Schattenseiten von Zeitgeist, Vernunft und Fortschritt.