Mit den Millionen vom Bund will die Modellstadt Bonn das Angebot im Öffentlichen Personennahverkehr deutlich verbessern.

Bonn. Die Stadt Bonn nimm an dem Projekt "Lead Cities" teil. Das sieht Rolf Beu, Grünen-Ratsherr und Vorsitzender des Bonner Planungs- und Verkehrsausschusses, kritisch.

Als „unfair“ gegenüber Stammkunden bezeichnet Beu den Plan der Stadt Bonn, im Zuge des Projekts ausschließlich Neukunden ein Jahresticket für das Stadtgebiet zum Preis von 365 Euro - also nach Wiener Vorbild einen Euro für den Bus und Bahn innerhalb der Stadt pro Tag – anzubieten. „Anders als in der Millionenstadt Wien kommen in Bonn viele Berufspendlerinnen und -pendler aus dem Umkreis. Diese müssten auch zukünftig die bisher schon höheren Preise zahlen“, kritisiert Beu.

Auch stelle sich die Frage, wie es nach 2020 weitergehen soll, wenn der Modellversuch endet. Die von der Stadt ebenfalls vorgesehenen Taktverbesserungen bei Bus und Bahn sind in Bonn seien vorrangig für die Schwachlastzeiten abends und samstags vorgesehen. „Dies ergibt sich schon dadurch, dass bis 2020 überhaupt nicht genug zusätzliche Busse und insbesondere Bahnen erworben werden können, um in der Hauptverkehrszeit spürbar zusätzliche Fahrten anbieten zu können“, so der Verkehrspolitiker.

Unzufrieden zeigt Beu sich auch bei den Vorschlägen der Stadt Bonn bezüglich des Radverkehrs in Bonn. So sei die Ausweisung von Fahrradstraßen oder die Anbringung von Schutzstreifen-Markierungen in den Außenbereichen der Stadt allein nicht ausreichend. Beu: „Es erfordert dazu Mut. Politischen Mut, dem Autoverkehr auch mal Platz wegzunehmen, wo es diesem weh tut. Beispielsweise zur Durchquerung der Innenstadt.“

Wie berichtet wollen die fünf vom Bund ausgewählten „Lead Cities“-Kommunen im Kampf gegen zu hohe Diesel-Abgaswerte ihren Nahverkehr mit Bussen und Bahnen attraktiver machen und Autofahrerinnen und Autofahrer zum Umsteigen auch aufs Rad bewegen. Der Bund will den fünf Städten bis 2020 insgesamt 130 Millionen Euro zur Verfügung stellen, davon soll Bonn rund 40 Millionen Euro erhalten.