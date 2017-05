Bonn. Die Polizei ist am Dienstagnachmittag mit mehreren Streifenwagen zum C&A am Bottlerplatz in Bonn ausgerückt. Im Geschäft waren zuvor zwei Männer aufeinander losgegangen, einer der Beteiligten hatte einen Hammer in der Hand.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.05.2017

Am Dienstagnachmittag ist es in der Bonner Innenstadt zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen. Nach GA-Informationen gingen die beiden Kontrahenten im C&A-Geschäft am Bottlerplatz aufeinander los. Der Grund für den Streit ist bislang nicht klar.

Als Kunden die beiden trennen wollten, so berichtet ein Augenzeuge, zog einer der Männer eine Waffe. Dabei soll es sich um einen Hammer gehandelt haben. Die Polizei rückte - unterstützt von Einsatzkräften des Ordnungsamtes - mit drei Streifenwagen zum Bottlerplatz aus. Die beiden Kontrahenten konnten getrennt und die Personalien festgestellt werden. Der mit dem Hammer bewaffnete Täter wird aktuell noch von der Polizei festgehalten.

Weitere Berichterstattung folgt.