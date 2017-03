Größere Bauflächen für den Wohnungsbau

29.03.2017

Bonn hat einige Areale, die in Zukunft für großflächigeren Wohnungsbau vorgesehen sind. Dazu gehört das Gelände der Zurich-Versicherung in der Südstadt. Dort sollen neben Büronutzung etwa 300 Wohnungen entstehen, teilte Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann mit. Ebenso viele Wohneinheiten könnten am Paulusheim zwischen Sebastianstraße und Alfred-Bucherer-Straße in Endenich gebaut werden. Weitere Baugebiete sind „Im Rosenfeld“ in Buschdorfmit etwa 280 Wohnungen angedacht, in der Gallwitzkaserne in Duisdorf mit 450 bis 480 Wohnungen, Am Vogelsang in Endenich mit etwa 350 Wohnungen, An den Lappenstrünken in Lengsdorf mit 240 bis 350 Wohnungen und in Roleber (bisher Landwirtschaftskammer) mit geplanten 280 Wohnungen.