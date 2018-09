Der Angeklagte beim Prozessbeginn am 18. September im Bonner Landgericht.

BONN. Im neu aufgerollten Prozess um die Vergewaltigung einer jungen Camperin in der Siegaue wurden am Freitagmorgen vor dem Landgericht in Bonn die Plädoyers gehalten. Eine Psychiaterin hatte zuvor keine Anzeichen für eine verminderte Schuldfähigkeit bei dem Angeklagten gefunden.

Von Leif Kubik, 28.09.2018

Im Revisionsprozess um die Vergewaltigung einer Camperin haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Freitagmorgen im Bonner Landgericht die Plädoyers gehalten. Der 32 Jahre alte Angeklagte Eric X. hatte ein junges Paar beim Zelten in der Siegaue überfallen und die Frau vergewaltigt. Für die Tat war der abgelehnte Asylbewerber aus Ghana bereits im vergangenen Oktober zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Die Staatsanwaltschaft fordert, die Strafe unverändert bei elfeinhalb Jahren zu belassen. Eric X.' Verteidiger stellte keine konkrete Forderung nach einem Strafmaß. Er übertrug es allein dem Gericht, darüber zu entscheiden.

Am Dienstag stellt die forensische Psychiaterin Nahlah Saimeh vor Gericht ihr Gutachten vor, nachdem der Angeklagte voll schuldfähig ist. „Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen psychisch gesunden jungen Mann“, fasste die Gutachterin das Ergebnis am Ende ihres rund einstündigen Vortrags zusammen. Eric X. trage zwar psychopathische Persönlichkeitszüge, aber nicht alles, was von der Norm abweiche, sei eine psychische Störung.

Der Prozess vor dem Landgericht wurde neu aufgerollt, nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil hinsichtlich des Strafmaßes aufgehoben hatte. Er verlangte eine Überprüfung der Frage, ob der Angeklagte vermindert schuldfähig war. Dafür fand die vom Landgericht beauftragte neue Gutachterin jedoch keine Belege. (mit Inhalten von dpa)