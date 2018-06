Überflutete und blockierte Straßen

Ein schweres Unwetter gab es am frühen Freitagmorgen in Bonn und der Region.

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis. Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis sind am frühen Freitagmorgen von starken Gewittern erschüttert worden. Bäume wurden entwurzelt und Straßen überflutet. Der Godesberger Tunnel war kurzzeitig gesperrt.

Von Charlotte Pekel, Bettina Köhl, 01.06.2018

Die Wettersituation in Bonn und der Region bleibt auch am Freitagnachmittag weiter angespannt. Für den Rhein-Sieg-Kreis hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den frühen Nachmittag eine amtliche Warnung vor Starkregen mit Niederschlagsmengen von zehn bis 20 Liter pro Quadratmeter herausgegeben. Auch in Bonn regnet es - das hält sich aber offenbar im Rahmen. Seitens des DWD liegen keine Warnungen vor.

Am frühen Freitagmorgen haben schwere Gewitter die Stadt Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis erschüttert. Der Deutsche Wetterdienst hatte eine Unwetterwarnung für den Rhein-Sieg-Kreis ausgegeben.

Für den Bereich Mehlem und im Einzugsbereich des Mehlemer Baches wurde am frühen Morgen vor Gefahren durch Starkregen gewarnt. Es sei Überflutungsgefahr möglich. Es wurde empfohlen, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Die Warnung wurde gegen 8.20 Uhr aufgehoben. Der Bach ist bislang nicht über seine Ufer getreten. Anlieger hatten vorsichtshalber Sandsäcke vorbereitet.

Unwetter in Bonn und Region Foto: Jens Peltzer Der Dachstuhl eines Hauses in Lantershofen steht nach einem Blitzeinschlag lichterloh in Flammen.

Foto: Tobias von Schaewen Ein Blitz erhellt den Venusberg.

Foto: Jens Peltzer In Lantershofen ist ein Blitz in ein Haus eingeschlagen und hat einen Großbrand ausgelöst.

Foto: Benjamin Westhoff Ein schweres Unwetter gab es am frühen Freitagmorgen in Bonn und der Region.

Foto: Puja Akbari Chirani Gewitter in Beuel (Schwarzrheindorf).

Foto: Matthes Barfuss

Foto: Tobias Weidner

Foto: Gianna Nolden

Foto: Gianna Nolden

Foto: Christof Schmoll In Much-Weißenportz schlug der Blitz in ein Haus ein.

Foto: Christof Schmoll In Much-Weißenportz hat ein Blitz in ein Haus eingeschlagen.

Foto: Christof Schmoll Unter anderem in Much-Söntgerath musste die Feuerwehr Keller leerpumpen

Foto: Bettina Köhl Der Mehlemer Bach fließt sprudelnd in seinem Bett.

Anlieger in Mehlem haben Sandsäcke vorbereitet.

Wie die Leitstelle der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, musste die Feuerwehr in Bonn nur zu wenigen kleineren Einsätzen ausrücken. Den Rhein-Sieg-Kreis habe es stärker getroffen. In Bonn kam es bis zum Vormittag zu 16 Einsätzen der Feuerwehr. Hauptsächlich mussten vollgelaufene Keller ausgepumpt werden. Der Godesberger Straßentunnel war am Morgen kurzzeitig wegen Überflutung gesperrt. Über 30 Einsatzkräfte waren bis zum späten Vormittag im Einsatz.

In Wachtberg hatte die Feuerwehr sieben Einsätze, laut Feuerwehrchef Markus Zettelmeyer aber nicht in der Nähe der Bachläufe. Durch die starken Regenfälle waren Keller vollgelaufen. Am Godesberger Bach gab es höhere Wasserstandsmeldungen, die aber laut Zettelmeyer nicht im kritischen Bereich lagen. "Die erste Gewitterfront ist durch", sagte er. Angesichts der Wetterlage gibt es keine Entwarnung. "Man kann nie genau sagen, wo es herzieht", so der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg.

Zahlreiche Feuerwehreinsätze im Rhein-Sieg-Kreis

Im gesamten Rhein-Sieg-Kreis kam es zu etwa 100 Einsätzen der Feuerwehr, sagte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage. Vielerorts wurden Keller überflutet und mussten von den Einsatzkräften ausgepumpt werden. In Bornheim und Königswinter-Stieldorf wurden Gullideckel hochgespült und Straßen überflutet. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter rückte zu insgesamt zehn Einsätzen aus, wie sie am Morgen mitteilte. Um 5 Uhr waren 66 Feuerwehrleute im Einsatz. Zur Koordinierung der Maßnahmen wurde das Lagezentrum im Feuerwehrhaus Oberdollendorf besetzt. Bis 7 Uhr wurden dort zehn Einsätze registriert. Hierbei handelte es sich ebenfalls um Überflutungen in Kellerbereichen.

In Bad Honnef rückte die Feuerwehr zu neun Einsätzen wegen Kellerüberflutungen aus. Dort sind Mitarbeiter der Stadt unterwegs, um zu kontrollieren, ob die Gullideckel verstopft sind. Denn im Laufe des Tages sind weitere Regenfälle möglich, sodass es erneut zu Überschwemmungen der Straßen kommen könnte.

In Ruppichteroth und Eitorf mussten Feuerwehrleute Straßen von umgestürzten Bäumen befreien. Etwa zehn Bäume seien an Straßen im Kreis entwurzelt worden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. In Troisdorf rückte die Feuerwehr laut einer Mitteilung zu drei Einsätzen aus. Im St. Johannes Krankenhaus in Sieglar wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst, die Feuerwehr vermutet einen Blitzeinschlag. In den Stadtteilen Spich und Sieglar sind Keller mit Wasser vollgelaufen.

In Meckenheim kam es zu Stromausfällen. In Much-Weißenportz hat es einen Blitzeinschlag in ein Wohnhaus gegeben. In Oberzissen brennt ein Dachstuhl. Auch in Lantershofen in der Straße Zum Ahrblick hat ein Blitz in ein Haus eingeschlagen. Dadurch gerieten mindestens zwei Häuser in Brand. Mehr zu dem Brand lesen Sie hier.

Foto: Jens Peltzer In Lantershofen ist ein Blitz in ein Haus eingeschlagen und hat einen Großbrand ausgelöst.

Der öffentliche Nahverkehr war ebenfalls von dem Gewitter betroffen. Auf den Linien S23 und RB23 kam es am Morgen zu starken Verzögerungen wegen einer Störung an einem Stellwerk im Raum Rheinbach. Wie die Deutsche Bahn um 7.20 Uhr mitteilte, ist die Signalstörung behoben. Die Züge fahren nun wieder auf der üblichen Strecke alle planmäßigen Haltestellen an.

#S23/ #RB23 Signalstörung im Raum #Rheinbach behoben In Kürze fahren die Züge wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) 1. Juni 2018

Der Deutsche Wetterdienst teilte am Vormittag mit, dass im Verlauf des Tages weitere kräftige Gewitter mit teils extrem heftigem Starkregen auf Nordrhein-Westfalen treffen könnten. Es bestehe Unwettergefahr. Erst in der Nacht zum Samstag lasse die Unwettergefahr nach. Autofahrer sollten weiterhin vorsichtig fahren, weil sich umgefallene Bäume, Äste, Dachziegel und andere Gegenstände auf den Straßen befinden könnten.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

