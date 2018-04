Einsendungen bis 30. April

Rhein in Flammen: Synchron zur Musik und passend zum Motto "Flower Power" zaubern die beiden Pyrotechnikerinnen Nicole Solbach und Brigitte Alef beim Höhenfeuerwerk fantastische Bilder in den Nachthimmel über der Bonner Rheinaue.

Bonn. Sie wollen zu "Rhein in Flammen" etwas Besonderes erleben? Wir verlosen ein 4-Gänge-Menü sowie Tickets für die "Rhein in Flammen"-Party für zwei Personen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.04.2018

Am ersten Wochenende im Mai ist es wieder soweit: "Rhein in Flammen" bietet von Freitag, 4. Mai, bis Sonntag, 6. Mai, ein buntes Programm in der Rheinaue. Das Highlight ist das Höhenfeuerwerk am Samstagabend zwischen Linz und Bonn, dazu fahren festlich beleuchtete Schiffe über den Rhein.

Wir verlosen zu dem Event ein Vier-Gänge-Menü in der Brasserie Next Level im Kameha Grand Bonn für zwei Personen. Neben dem Menü gibt es ein Aperitif, Weine zum Essen, Wasser und Kaffee. Nach dem Feuerwerk kann dann gefeiert werden: Der Gewinner erhält zudem zwei Tickets für die "Rhein in Flammen"-Party im Kameha.

Sie möchten den Preis gewinnen? Beantworten Sie dazu folgende Frage:

Unter welchem Motto steht "Rhein in Flammen" in 2018?

Sie kommen nicht direkt auf die richtige Antwort? Ein Blick in unseren großen Vorschau-Artikel dürfte helfen. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, schicken Sie uns eine E-Mail mit der richtigen Antwort sowie ihrem Namen und ihrer Adresse an online@ga-bonn.de. Einsendeschluss ist Montag, 30. April, um 10 Uhr. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.