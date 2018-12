Auch in den Vorjahren wurde auf den Silvesterpartys im Kameha Grand kräftig gefeiert.

Bonn. Die Silvesterparty im Kameha Grand Hotel in Bonn steht dieses Jahr ganz im Rausch der Goldenen Zwanziger des vergangenen Jahrhunderts. Wir verlosen einmal zwei Karten dafür.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.12.2018

Wie jedes Jahr wird auch 2018 in den großen Bonner Hotels Silvester gefeiert. Das Kameha Grand Hotel lädt zu seiner Silvesterparty ein und macht diesmal einen Ausflug in die 1920er Jahre. Der Abend beginnt ab 22 Uhr mit einem Glas Champagner und bietet neben einer Liveband und diversen DJs ein spektakuläres Feuerwerk vor der eigenen Haustür.

Der GA verlost einmal zwei Karten für die Party. Dazu müssen Sie folgende Frage beantworten: Wie heißt der Butler aus dem britischen Kult-Sketch "Dinner for One"?

Ihre Antwort schicken Sie bitte unter Angabe Ihres vollen Namens und einer gültigen E-Mail-Adresse an online@ga-bonn.de. Einsendeschluss ist Donnerstag, 20. Dezember, um 16 Uhr. Der Gewinner der zwei Karten wird per E-Mail benachrichtigt. Die Tickets werden im Anschluss per E-Mail zum Selbstausdrucken verschickt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.