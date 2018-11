Musical-Gala in Bonn

Bonn. Erleben Sie die größten Musical-Hits aller Zeiten präsentiert von den Stars der deutschen Musical-Szene. Ein Abend so glamourös wie der Broadway. Wir verlosen 3x2 Karten.

Bekannte Melodien treffen auf mitreißende Songs der besten Musicals, die der legendäre Broadway je hervorgebracht hat. Von „Hair“ über „West Side Story“ und „Grease“ bis hin zu Blockbustern wie „Wicked“ und „Das Phantom der Oper“.

Begleiten Sie die charismatischen Sänger auf ihrer Zeitreise durch die Musical-Highlights der fast 100-jährigen Broadway-Geschichte. Eine Straße so aufregend wie keine zweite. Das ist "Broadway Nights".

"Broadway Nights" ist auf seiner Premieren-Tour am 16. November 2018 um 19.30 Uhr im Brückenforum zu erleben. Gewinnen Sie hierfür 3x2 Karten. Beantworten Sie dafür folgende Frage: In welcher Stadt befindet sich der Broadway? Schicken Sie die Lösung an online@ga-bonn.de. Teilnahmeschluss ist der 15. November um 12 Uhr.

