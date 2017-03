Der Fall Niklas Pöhler

Bonn. Der Prozess um den gewaltsamen Tod des 17-jährigen Niklas Pöhler geht weiter. Am heutigen Mittwoch werden weitere Zeugen gehört - mit dabei auch jener 26-Jährige, der nach Aussage einer Bekannten die Tat beobachtet haben soll.

Von Rita Klein, Sebastian Fink, 29.03.2017

Die Polizei hat den 26-jährigen mutmaßlichen Augenzeugen gefunden, der nach Angabe einer Bekannten den tödlichen Angriff auf den 17-jährigen Niklas Pöhler am 7. Mai beobachtet haben soll. Wie berichtet, sagte in der vergangenen Woche eine 19-jährige Zeugin vor Gericht aus, die sich zuvor beim Anwalt des Hauptangeklagten Walid S. gemeldet hatte. Sie beteuerte, dass der 26-Jährige ihr gegenüber zugab, die Tat beobachtet zu haben und vor Gericht aus Angst nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Er habe demnach den Angreifer genau erkannt. Nach Aussage der 19-Jährigen soll es sich dabei aber nicht um Walid S., sondern einen 22-jährigen Tunesier handeln.

Das Gericht unterbrach daraufhin die Verhandlung und suchte nach dem 26-Jährigen. Dieser war zunächst jedoch nicht auffindbar. Am heutigen Verhandlungstag erschien der 26-Jährige jedoch vor Gericht und soll im Laufe des Tages noch einmal aussagen. Zuvor werden noch weitere Zeugen angehört.

Ungewiss für alle Prozessbeobachter ist noch, inwiefern der 26-Jährige nun aussagen wird und welche Konsequenzen dies auf den gesamten Prozess haben wird. Nach Angaben seiner 19-jährigen Bekannten am vergangenen Freitag habe der 26-Jährige von dem nun verdächtigen 22-jährigen Tunesier vor seiner ersten Aussage Morddrohungen erhalten, sollte er ihn als Täter benennen. Er sitzt aktuell in Haft und sollte ursprünglich in dieser Woche abgeschoben werden. Die Abschiebung ist aufgrund des laufenden Prozesses aber zunächst verschoben worden.

Weitere Berichterstattung folgt.