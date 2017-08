Staus auf der Friedrich-Ebert-Allee

Bonn. Seit dem frühen Dienstagmorgen ist die Friedrich-Ebert-Allee teilweise gesperrt, da krebserregende Baustoffe im alten Straßenbelag gefunden wurden. Bei Autofahrern ist daher Geduld gefragt.

Von Richard Bongartz und Alexander Hertel, 22.08.2017

Autofahrer brauchen seit Dienstagmorgen auf der Friedrich-Ebert-Allee viel Geduld: Die Straße ist seit 6 Uhr teilweise gesperrt, vor der Umleitungsstrecke kommt es zu langen Staus. Bereits ab dem Haus der Geschichte geraten die Autos auf der B9 in Richtung Bad Godesberg ins Stocken.

Der Umleitung nach sollen die Autofahrer von Bonn kommend eigentlich am Trajektkreisel nach rechts abbiegen. Viele Verkehrsteilnehmer fahren jedoch weiter und bis vor die Baustelle und biegen erst dann in die Ollenhauerstraße nach rechts ab. Dadurch geht es auch auf dieser Straße zeitweise nicht voran. "Das geht den ganzen Morgen schon so", erklärte ein Bauarbeiter.

Die Sperrung wegen Bauarbeiten dauert nach Angaben der Stadt bis einschließlich Sonntag, 27. August. "Die Arbeiten soll mit Ferienende abgeschlossen werden", so das Tiefbauamt. Die Umleitung erfolgt über die Marie-Kahle-Allee, die Oscar-Romero-Allee, die Nahum-Goldmann-Allee und die Olof-Palme-Allee.

Bei einer routinemäßigen Bodenanalyse während der Fahrbahnsanierung auf der B 9 ist im Juli unerwartet eine Belastung des alten Straßenunterbaus mit krebserregenden Baustoffen festgestellt worden. Durch den Fund müsse der Bereich nun tiefer ausgekoffert werden, so das zuständige Tiefbauamt. Die geplante Vollsperrung der Friedrich-Ebert-Allee muss daher von zwei auf sechs Tage ausgedehnt werden, um die Arbeiten wie geplant innerhalb der Ferien abschließen zu können.

