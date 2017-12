Öffentliche Aktion an der BonnBox

Bonn. Wer vor Weihnachtsstimmung fast platzt und zwei Tage vor Heiligabend schon jemandem mit einem Geschenk eine Freude bereiten möchte, kann am Freitagabend beim Share-Mob an der BonnBox in der Altstadt mitmachen.

Von Charlotte Pekel, 22.12.2017

Gewichtelt wird ständig in der Weihnachtszeit - zumeist aber nur mit Familie, Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen. Aber mit Fremden? In mehreren deutschen Städten geht das seit einigen Jahren. Meist findet es bereits am zweiten Advent statt, in diesem Jahr zum Beispiel in Stuttgart und Hannover. Beim sogenannten Flash-Wichteln treffen sich die Wichtel an einem zuvor vereinbarten Ort und bringen ein verpacktes Geschenk mit. Das legen sie nach einem Startsignal auf eine gekennzeichnete Fläche.

Wenn das Signal erneut ertönt, kann sich jeder Teilnehmer ein neues Geschenk von dem Haufen nehmen. Damit wird die Vorfreude auf die weihnachtliche Bescherung schon ein bisschen früher gestillt.

Knapp zwei Wochen später findet in der Bonner Altstadt nun eine ähnliche Aktion statt. An der BonnBox auf dem Vorplatz der Marienkirche in der Adolfstraße können am Freitagabend, dem 22. Dezember, Kinder und Erwachsene drauf los wichteln. Jeder bringt ein Geschenk mit und kann einem Fremden eine Freude bereiten. Für das leibliche Wohl sorgt die Initiative Foodsharing mit Lebensmitteln, die die Freiwilligen aus Supermärkten und Lokalen in Bonn abgeholt haben. Dort wäre das Essen im Müll gelandet, obwohl es noch essbar ist. Die Verpflegung ist kostenlos. Musik wird es ebenfalls geben. Um 19 Uhr geht es los.

Die Wichtel-Aktion ist Teil des Adventskalenders "Unerwartet erwartet" des Katholischen Bildungswerks Bonn in Kooperation mit der Gemeinde St. Petrus. Über 50 BewohnerInnen der Bonner Nordstadt hatten sich in diesem Jahr bereit erklärt, an jedem Tag im Advent kulturelle Ereignisse an öffentlichen Plätzen, in ihren Wohnungen, in Kunsträumen und Geschäften zu veranstalten. (mit Material von dpa)