Bonn. Vom 23. November bis zum 3. Dezember führt das Tiefbauamt Bonn Umbauarbeiten an der Kläranlage Salierweg durch. Dadurch kann es vorübergehend zu Geruchsbelästigungen kommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.11.2017

Wie das Tiefbauamt der Stadt Bonn am Montag mitteilen ließ, kann es an der Kläranlage Salierweg vorübergehend zu Geruchsbelästigungen kommen. Vom 27. November bis zum 3. Dezember führen Mitarbeiter des Tiefbauamts dort Umbauarbeiten unter anderem an den Fackelanlagen durch. Mit diesen wird überschüssiges Klärgas abgefackelt. Der Umbau dieser Anlagen erfolgt schrittweise. Daher könne es zu vorübergehenden, leichten Geruchsbelästigungen kommen.

Zudem würden die vorhandene Messtechnik sowie bestehende Leitungen ausgetauscht. Weitere Beeinträchtigungen des Anlagenbetriebes seien nicht zu erwarten, so das Tiefbauamt.