Bonn. Die Läden in der Bonner Innenstadt dürfen im Rahmen des Bonn-Festes doch am Sonntag, 1. Oktober, von 13 bis 18 Uhr öffnen. Das hat das Verwaltungsgericht Köln am Mittwoch in einem Eilverfahren entschieden.

Von Martin Wein, 21.09.2017

Mit neuen Partnern und neuen Ideen will die Händler-Vereinigung City-Marketing Bonn ihr 20. Bonn-Fest vom 29. September bis 1. Oktober noch attraktiver gestalten als in den Vorjahren. Man wolle die drei zentralen Plätze der Innenstadt mit Leben füllen, versprach Vorstandsmitglied Karina Kröber bei der Vorstellung des Programms im Haus der Bildung.

Was zu dem Zeitpunkt noch nicht vorlag: Die Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, das am Mittwoch eine Klage der Gewerkschaft Verdi gegen den Verkaufsoffenen Sonntag am 1. Oktober abgewiesen hat. So kann der verkaufsoffene Sonntag wie geplant stattfinden.

Die Gewerkschaft habe Nachteile aus der Durchführung nicht vortragen können, erklärte Gerichtssprecherin Stefanie Seifert auf GA-Anfrage. Nach Ansicht der Gewerkschaft, die auch in zahlreichen anderen Städten gegen Sonntagsöffnungen vor Gericht zieht, dürfen verkaufsoffene Sonntage kein Instrument der Wirtschaftsförderung sein.

Im vergangenen Jahr kamen rund 350 000 Besucher

Die Stadt habe nicht hinreichend begründen können, warum die Läden sonst zum Bonn-Fest geöffnet haben sollten, hatte Verdi argumentiert. Wann und ob das Gericht in der Hauptsache urteilen wird, ließ Seifert offen. Da stets auf den aktuellen Klageanlass Bezug genommen werde, habe ein Urteil im Nachhinein nur protokollarische Qualität. Verdi bleibe nun die Möglichkeit, das Oberverwaltungsgericht in Münster anzurufen.

Im vergangenen Jahr waren nach Veranstalter-Angaben rund 350 000 Besucher zu der Veranstaltung in die Innenstadt gekommen, die von den 80 Händlern des Vereins aus Eigenmitteln und Spenden finanziert wird. Kunden sollten durchaus nach einer Beteiligung der Geschäftsleute fragen, warb Kröber, damit Trittbrettfahrer unter den Geschäftsleuten nicht begünstigt würden.

Erstmals mit dabei ist in diesem Jahr die Bonner Volkshochschule, die sich mit einer eigenen Aktionsfläche am Bottlerplatz beteiligt. Dort werden im 20-Minuten-Takt freies Malen, gemeinsames Singen und Kurz-Workshops für die leicht zu spielende Ukulele stattfinden, kündigte Gabriele Tillmanns, Fachbereichsleiterin für Kunst und Kultur, an. Die Bonner Oper ist am Samstag mit einer Modenschau mit Kostümen aus aktuellen Produktionen dabei und wirbt damit für ihre neue Silvester-Party. Auf dem Remigius-Platz zeigt das Bonner Quidditch-Team sein Können.

Am Alten Rathaus präsentieren sich die „Saints“ Cheerleader aus Siegburg vor ihrer internationalen Turnier-Teilnahme in Disney World in Orlando/USA. Mit der Verpflichtung der Los Manolos für einen Auftritt am Samstag auf dem Münsterplatz ist City-Marketing-Geschäftsführerin Maike Reinhardt ein Glücksgriff gelungen. Die Beueler Combo hatte am vorigen Wochenende in der RTL-Show „Supertalent“ selbst den stets kritischen Dieter Bohlen überzeugt. Für den Termin in Bonn sagten die Band-Mitglieder nun unkompliziert via Facebook zu.