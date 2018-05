Dransdorf. Ein Feuer auf einem Balkon hat am Freitagabend zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Ein Holzschuppen war dort in Brand geraten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.05.2018

Ein brennender Geräteschuppen hat am Freitagabend gegen 19 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in Dransdorf geführt. Der Gebilde aus Holz war nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Geräteschuppen habe sich laut Polizei auf einem Balkon eines Wohnhauses an der Mörikestraße befunden. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzwagen aus und brachte das Feuer unter Kontrolle.