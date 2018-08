In eigener Sache

Bonn. Die News-App des General-Anzeigers ist von nun an kostenlos für alle Android- und iOS-Geräte in den App-Stores verfügbar. Wir stellen die App vor.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.08.2018

Der General-Anzeiger hat seit Montag eine ziemlich schnelle Schwester. Sie heißt News-App und ist kostenlos für alle Android- oder iOS-Geräte aus den App-Stores herunterzuladen. Wer sie sich auf sein Gerät holt, verpasst nichts mehr, denn die App macht den Nachrichten Beine und schickt aktuelle Meldungen direkt aufs Handy.

Dabei geht es nicht nur um die große weite Welt, sondern vor allem um alles, was in Bonn, im Rhein-Sieg-Kreis oder an der Ahr wichtig ist. Wer gerade ratlos an der Haltestelle steht und sich fragt, warum der Bus nicht mehr zum Bahnhof kommt, wenn der Weihnachtsmarkt geräumt werden muss oder die Stadt nach einem Unfall im Stau steht: Die App liefert die nötigen Informationen so schnell es geht.

Wer sich nicht das ganze Programm anschauen will, kann mit ein paar Klicks die App zu seinem ganz persönlichen Nachrichtenlieferanten machen. Unter "Meine Nachrichten" gibt es dann alle Lieblingsthemen vom Beethoven-Jahr 2020 über den Bonner SC und den FC bis zu Restauranttipps. Wer der App sagt, was er gerne lesen möchte, bekommt auch hier seine Nachrichten frei Handy.

Das alles ist sehr praktisch, denn jetzt geht keine Information mehr verloren. Und auch Langeweile muss nicht mehr sein, denn unter den vielen verschiedenen Angeboten sind natürlich auch Veranstaltungstipps, Ausflugsideen oder Ideen für das ganze Wochenende. Und die Wettervorhersage gibt's dort auch.

Gut sortiert ist das alles selbstverständlich auch, denn die App soll ja auch Spaß machen. Wer lieber mehr aus Bonn erfahren möchte, kann das einstellen, wen es mehr zur Ahr oder Sieg zieht, findet auch für diese Landstriche die richtige Mischung. Ach ja, wenn es den Lesern gefallen hat, lässt sich alles auch per WhatsApp, Facebook, Mail oder Twitter mit anderen Menschen teilen.

Langer Rede kurzer Sinn: Probieren Sie es doch einfach mal aus und richten sie sich ein. Das geht ganz einfach mit zwei Links: Hier für iOS und hier für alle Android-Geräte. Viel Spaß mit der Neuen vom GA.