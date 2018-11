Online-Redaktion stellt sich vor

Bonn. Die Online-Redaktion des General-Anzeigers lädt User zu einem Besuch und anschließender Diskussionsrunde ein. Hierbei sollen die Arbeit der Redaktion vorgestellt und Fragen beantwortet werden. Die Teilnehmerplätze sind beschränkt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.11.2018

Wer einmal einen Einblick in die Arbeit der Redaktion des General-Anzeigers - speziell der Online-Redaktion - gewinnen will, hat jetzt die Möglichkeit dazu. Die Redaktion lädt User ein, sie im Newsroom in Bonn-Dransdorf zu besuchen. Die Redakteure der Online-Redaktion geben dabei einen Einblick in die tägliche redaktionelle Arbeit und beantworten Fragen.

Das Treffen soll etwa eine Stunde dauern und am 27. November um 17 Uhr stattfinden. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt, deshalb ist eine schriftliche Anmeldung notwendig. Wenn Sie teilnehmen wollen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit Namen und einer Rufnummer, unter der Sie erreichbar sind, an online@ga-bonn.de. Falls es mehr Anmeldungen als Plätze gibt, werden die Teilnehmer ausgelost. Sie werden rechtzeitig vor der Veranstaltung benachrichtigt.