Täter auf der Flucht

Bonn. Am Mensagebäude in Bonn-Endenich ist in der Nacht zu Mittwoch ein Geldautomat aus der Wand gesprengt worden. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.06.2018

Am frühen Mittwochmorgen haben noch unbekannte Täter einen Geldautomaten in Bonn-Endenich gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, löste gegen 4.15 Uhr eine Brandmeldeanlage auf der Endenicher Allee Alarm aus. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass im Bereich des Mensagebäudes ein Geldautomat aus der Fassade herausgesprengt worden war.

Die Polizei leitete direkt eine Fahndung ein, konnte bislang jedoch noch keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge feststellen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu der Tat gemacht haben, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 0228/150 in Verbindung zu setzen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.