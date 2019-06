Bonn. Ein Radfahrer ist am frühen Sonntagmorgen am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn entgegen der Fahrtrichtung gefahren und mit einem Golf kollidiert. Dabei wurde er schwer verletzt.

Von Michael Wrobel, 02.06.2019

Ein 25-Jähriger war am frühen Sonntagmorgen mit seinem Rennrad von der Kennedybrücke kommend auf dem Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn unterwegs. Er fuhr er zwar auf dem Fahrradstreifen, jedoch entgegen der vorgeschriebenen Richtung und wollte in die Straße Belderberg nach links abbiegen. Dabei übersah er den Wagen eines 18-Jährigen, der soeben bei Grün an der dortigen Ampel losgefahren war.

Der Radfahrer kollidierte mit dem Golf und stürzte über die Windschutzscheibe auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte er sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Da die Polizisten in der Atemluft des Radfahrers Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ihm im Krankenhaus noch eine Blutprobe entnommen.

Der Fahrer des Golf und dessen Beifahrerin blieben unverletzt, standen aber unter Schock. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Wegen der umfangreichen Unfallaufnahme waren kurzfristige Verkehrssperrungen erforderlich. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat. Der Fahrer des Rennrades trug zur Unfallzeit keinen Helm, Lebensgefahr besteht allerdings nicht.