Für Bonner Opfer des Nationalsozialismus

Bonn. Schon lange hegt der Verein der Gedenkstätte für die Bonner Opfer des Nationalsozialismus den Wunsch, im Endenicher Kloster eine dauerhafte Bleibe zu finden. Der Wunsch könnte in wenigen Jahren Wahrheit werden.

So kann die Gedenkstätte, die derzeit im ehemaligen Gebäude des Viktoriabads untergebracht ist, einen Teil des ehemaligen Benediktinerinnen-Klosters „Maria Hilf“ in Endenich am Fuße des Kreuzberges nutzen. Es handelt sich um die früheren, zurzeit leerstehenden Wirtschaftsräume des Klosters. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki und Generalvikar Markus Hofmann haben diesem langgehegten Wunsch des Gedenkstätten-Vereins nun grünes Licht erteilt. Das teilte Oberbürgermeister Ashok Sridharan am Freitagmittag in einer Pressekonferenz als Ergebnis mehrerer Gespräche mit Woelki und Hofmann mit.

Wann der Umzug stattfinden kann, ist indes noch ungewiss, da noch viele Fragen geklärt sowie die inhaltliche wie auch finanzielle Konzeption jetzt erst in Angriff genommen werden könnten. Er wird wohl nicht vor 2021 umgesetzt werden können. Klaus Kaiser, Parlamentarischer Staatssekretär im NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft, sagte dem Verein die volle Unterstützung bei der konzeptionellen Planung für die neue Gedenkstätte zu. Er hatte am Freitag mit OB Sridharan der Gedenkstätte an der Franziskanerstraße einen Besuch abgestattet und die Arbeit des Vereins als „wichtiger denn je“ gewürdigt.