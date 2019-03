Jan Loh in der Fabrik 45

Bonn. Vor einem Jahr starb der "Alle-mal-malen-Mann" Jan Loh in Bonn. Viele erinnern sich noch an ihn. Anlässlich seines Todestages hat René-Marius Westfehling unter dem Motto "Alle-nochmal-malen" eine Gedenkaktion organisiert.

Von Gabriele Immenkeppel, 08.03.2019

Die abgewetzte Aktentasche und das klapprige Fahrrad waren sein Markenzeichen: Das Nachtleben in Bonn war ohne Jan Loh unvorstellbar. Seit Anfang der 1990er Jahre zog er als „Alle-mal-malen-Mann“ durch Kneipen, Wirtshäuser sowie Biergärten und porträtierte dort die Gäste. Vor einem Jahr ist Ferdinand Johannes Gödde – erst bei der Beerdigung auf dem Kessenicher Friedhof wurde der richtige Name des Alle-mal-malen-Manns bekannt – im Alter von 86 Jahren gestorben. Vergessen ist er jedoch nicht.

Anlässlich seines Todestages hat René-Marius Westfehling, der selbst mehrfach von Jan Loh gezeichnet wurde, unter dem Motto „Alle-nochmal-malen“ eine Gedenkaktion organisiert. Am Freitag eröffnete er eine Ausstellung mit mehr als 150 Porträts des oftmals kauzigen Künstlers in der Fabrik 45. Nach einem Aufruf hatten viele Bonner die Zeichnungen, die in den vergangenen Jahrzehnten von ihnen in Kneipen und Biergärten gemacht worden waren, für diese Präsentation zur Verfügung gestellt. „Ich bin von der großen Resonanz wirklich überwältigt“, zeigte sich Westfehling begeistert. „Die ganze Aktion ist ein ehrenamtliches Freundschaftsandenken“, erklärte er bei der Ausstellungseröffnung. Die Präsentation in der Fabrik 45, Hochstadenring 45, kann kann auch Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr besucht werden.