Landesamt veröffentlicht Zahlen

Bonn/Region. Der Landesbetrieb für Statistik in Nordrhein-Westfalen hat die Geburten und Sterbezahlen veröffentlicht. Sowohl in Bonn als auch im Rhein-Sieg-Kreis gab es 2017 weniger Geburten als im Vorjahr.

Von Stephan Werschkull, 13.08.2018

Bonn wächst, der Rhein-Sieg-Kreis schrumpft, zumindest wenn man auf die Geburten- und Sterbezahlen schaut. Der Landesbetrieb IT NRW hat die Zahlen veröffentlicht. In Bonn gab es 392 Geburten mehr als es Sterbefälle gab. Im Rein-Sieg-Kreis hingegen starben 917 Menschen mehr als es Geburten gab. Damit liegt der Landkreis im Trend des gesamten Bundeslandes. Bonn hingegen bildet mit der hohen Geburtenrate eine Ausnahme.

Die Entwicklung ist deutlich. Die Geburtenrate sank um 5,5 Prozent (Bonn), beziehungsweise um 4,6 Prozent (Rhein-Sieg). Jedoch war das Jahr 2016 in beiden Fällen das geburtenstärkste Jahr der letzten zehn Jahre. Nur in Remscheid und Minden-Lübbecke sank die Geburtenrate stärker als in Bonn. Die Sterberate schnellte im Rhein-Sieg-Kreis um 6,1 Prozent nach oben. In Nordrhein-Westfalen gab es nur in Kleve einen stärkeren Anstieg der Sterbefälle. In Bonn dagegen gab es nur ein halbes Prozent mehr Sterbefälle, im Landesschnitt 1,3 Prozent.

Im Zehn-Jahres-Trend wird deutlich, dass in Bonn die Geburten- und Sterbefälle ungefähr auf einem Niveau bleiben. Der starke Unterschied zwischen den Geburten von 2016 und 2017 bildet eine Ausnahme. Im Rhein-Sieg-Kreis ist ein durchgehender Anstieg der Sterbefälle zu verzeichnen. Die Geburtenrate stieg seit 2011 - bis zum jetzigen Einbruch.