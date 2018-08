Bayern-Star feat. Orry Jackson

Bonn. Bayern-Star und Fußball-Profi David Alaba mischt seit Kurzem in der Musikszene mit. "Sag meinen Namen" heißt sein Debüt-Song, den er gemeinsam mit dem gebürtigen Bonner Orry Jackson aufgenommen hat.

Von Nathalie Dreschke, 02.08.2018

Orry Jackson, 26 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Bonn, ist auf direktem Weg in der Musikbranche Fuß zu fassen und sich einen Namen zu machen. Der junge Musiker hat bereits auf der Bühne gestanden, als er noch in Kinderschuhen steckte. Im Jahr 2000 nahm er am "Kiddy Contest" teil und stand sogar im Finale. Doch damit nicht genug, sein musikalischer Weg ging weiter über die Castingshow "The Voice of Germany" bis hin zum Band-Erfolg mit Part Six.

Seit einigen Jahren wohnt Orry Jackson nun in Wien und ist bei Universal unter Vertrag. Nach seinen Singles "Ich kann es sehen" und "Nur zu zweit sind wir eins" ist ein Debüt-Album geplant. Der Rap-Song mit FC-Bayern-Profi David Alaba "Sag meinen Namen" ist per Zufall entstanden. "David und ich sind seit zwei Jahren sehr gute Freunde", so Jackson. "Wenn er nicht gerade in Bayern Fußball spielt, schaut und hört er mir beim Singen zu." Eines Tages beschlossen die Freunde dann, nur für sich, einen eigenen Song zu produzieren. Sie schrieben gemeinsam den Text und innerhalb eines Tages war das Projekt fertig. Dass das Lied im Anschluss veröffentlicht wurde, haben sie ihren Freunden zu verdanken, die sie dazu überredeten, es auch mit dem Rest der Welt zu teilen.

Aufgewachsen ist Jackson in der Bonner Reuterstraße, ein späterer Umzug führte ihn nach Friesdorf. Er besuchte in Bad Godesberg die Gesamtschule und war sich zu der Zeit bereits sicher, dass er Musiker werden möchte. Erfolgsluft konnte der damals 18-Jährige als Mitglied der Bonner Band Part Six schnuppern. Bis die Band 2011 ihre Auflösung bekannt gab, ist sie viel durch Deutschland getourt.

Im Alter von 19 verließ Jackson Bonn, doch er freut sich, immer wieder zurückzukommen. "Langfristig plane ich wieder nach Bonn zu ziehen", sagt der Musiker. "Meine Familie wohnt hier und viele meiner Freunde." Sein Lieblingsort in Bonn bleibt der Garten zwischen der Reuter- und der Renoisstraße. Dort hat er mit seiner Schwester und anderen Kindern viele Stunden seiner Freizeit verbracht. Was ihm gar nicht an Bonn gefällt ist der Hauptbahnhof. "Diese riesige Baustelle ist überhaupt nicht schön", stellt der 26-Jährige fest.

Orry Jackson beschreibt seine Musik als modernen, deutschen Pop. "Ich möchte, dass meine Liedtexte zum Nachdenken anregen", so der Musiker. Seine Single "Nur zu zweit sind wir eins" hat bereits über eine Millionen Aufrufe auf Youtube und auch der Rap-Song mit Alaba hat nach nur drei Wochen über 200.000 Klicks erzielt.