Feuerwehreinsatz in Bonn

17.01.2017 Bonn. In einem Rohbau auf dem Sportplatz Brüser Berg am Schießstandweg ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Brandherd lag in einem Abstellraum. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr musste am Dienstagmittag zu einem Brand auf dem Sportplatz Brüser Berg am Schießstandweg ausrücken. Dort stand ein Rohbau in Flammen, so die Feuerwehr Bonn. Als die 30 Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude zu sehen. Mit Atemschutzmasken ging ein Trupp in das Gebäude und löschte den Brand in einem Abstellraum.

Gleichzeitig suchten zwei weitere Gruppen von Feuerwehrleuten die oberen Stockwerke nach Personen ab - Aber das Gebäude war leer. Nachdem der Brandraum mit der Wärmebildkamera kontrolliert wurde, haben die Wehrleute das Gebäude mit einem Überdrucklüfter rauchfrei gemacht. (ga)