Mit einem Orgelkonzert im Bonner Münster startete der Besuch Joachim Gaucks in Bonn.

Bonn. Joachim Gauck ist am Dienstagvormittag zum letzten Mal als Bundespräsident in Bonn angekommen. Neben dem Bonner Münster stand auch ein Besuch auf dem Markt an.

Mit einem kleinen privaten Orgel-Konzert im Bonner Münster hat am Dienstagvormittag der Abschiedsbesuch von Bundespräsident Joachim Gauck in Bonn begonnen. Zuvor hatten Stadtdechant Wilfried Schumacher, Oberbürgermeister Ashok Sridharan und seine Frau Petra Fendel-Sridharan das Staatsoberhaupt und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt vor der Münsterkirche begrüßt.

Joachim Gauck hält sich am Dienstag zum 18. und letzten Mal an seinem zweiten Dienstsitz in der Villa Hammerschmidt auf.

