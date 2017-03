Joachim Gauck bei einem seiner letzten Besuche in Bonn.

Bonn. Bundespräsident Joachim Gauck und seinen Lebensgefährtin Daniela Schadt kommen am Dienstag, 7. März, zum Abschiedsbesuch nach Bonn. Bürger haben die Möglichkeit, das Staatsoberhaupt bei einem kurzen Stadtrundgang zu erleben.

01.03.2017

Gegen 10.45 Uhr werden Gauck und Schadt die Münster-Basilika besuchen und dann gegen 11.30 Uhr mit Oberbürgermeister Ashok Sridharan zu einem kurzen Stadtspaziergang aufbrechen. Vom Münsterplatz aus geht es über die Remigiusstraße zum Remigiusplatz. Dort wird Gauck über die einst dort stehende Taufkirche Ludwig van Beethovens informiert.

Dann führt der Weg zum Alten Rathaus am Markt, wo der Chor der Bonn International School die Gäste mit einem musikalischen Gruß empfangen wird. Am 19. März tritt Frank-Walter Steinmeier die Nachfolge Gaucks als Bundespräsident an.