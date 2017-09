Feuerwehr vermutet technischen Defekt

Einsatz der Bonner Feuerwehr in der Georg-von-Boeselager-Straße.

Auerberg. Gasalarm an der Georg-von-Boeselager-Straße hat am Mittwoch gegen 13.40 Uhr die Feuerwehr Bonn auf den Plan gerufen. In der Produktionshalle eines Industriebetriebs hatte eine Gaslöschanlage ausgelöst.

Von Jutta Specht, 27.09.2017

Wie die Feuerwehr berichtet, war in einem dort ansässigen Industriebetrieb vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Hydraulikanlage die automatische Gaslöschanlage in Gang gesetzt worden. Sie flutete den gesamten Keller unter der Produktionshalle mit dem Gas Kohlendioxid (CO2). Die Mitarbeiter des Betriebes hatten das Gebäude bei Eintreffen der Feuerwehr bereits geräumt, sodass keine Person zu Schaden kam.

Da der Keller keine Fenster oder Abluftöffnungen hat, setzten die Wehrmänner zwei Lüftungsgeräte ein, um die Produktionshalle sowie die angrenzenden Büros zu ventilieren und die Gaskonzentration im Keller zu senken. Im Einsatz waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit sieben Fahrzeugen. Der Einsatz war gegen 16.30 Uhr beendet.