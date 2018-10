Am Mittwoch kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Keller in Dransdorf.

Dransdorf. Am Mittwoch kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Keller in Dransdorf. Der Verkehr in der Meßdorfer Straße wurde wegen eines verdächtigen Gasgeruchs gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.10.2018

Am Mittwochmittag wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine Rauchentwicklung in einem Keller in der Meßdorfer Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war im Gewölbekellers eines Wohnhauses eine Rauchschicht und Gasgeruch wahrnehmbar.

Alle Bewohner hatten bereits eigenständig das Haus verlassen. Nach Angaben der Feuerwehr Bonn kontrollierte ein Trupp unter Atemschutz mit einem Messgerät und einer Wärmebildkamera den Kellerbereich. Bei der Erkundung konnte kein Brand festgestellt werden, wegen des Gasgeruchs schloss der vorgehende Trupp das Hausgasventil.

Die Messgeräte zeigten laut Bericht eine erhöhte Gaskonzentration an, diese lagen jedoch nicht in einem explosionfähigen Bereich. Vorsichtshalber wurden nach Rücksprache mit der Polizei rund um das Gebäude Absperrmaßnahmen durchgeführt. Infolgedessen kam es zur Vollsperrung der Meßdorfer Straße für rund eine Stunde.

In Abstimmung mit dem alarmierten Gasversorgungsunternehmen wurde ein weiteres Ventil geschlossen und der Keller mit einem Hochleistungslüfter der Feuerwehr belüftet. Nachdem keine erhöhe Gaskonzentration mehr gemessen wurde, wurde die Einsatzstelle an das Gasversorgungsunternehmen übergeben.

Im Einsatz waren 21 Kräfte der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, die Löscheinheit Dransdorf sowie des Rettungs- und Führungsdienstes.