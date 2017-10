Feuerwehreinsatz auf der Reuterstraße

Mitten auf der Reuterstraße in Höhe Jagdweg reißt der Bagger die Straßendecke auf.

Bonn-Poppelsdorf. Am Montagabend musste die Feuerwehr zu einem Einsatz auf der Reuterstraße/Ecke Jagdweg ausrücken. In den Versorgungsschächten einer dortigen Baustelle war Gas ausgeströmt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.10.2017

Nach Angaben der Feuerwehr ging gegen 21 Uhr ein Notruf ein. Ein Anwohner meldete starken Gasgeruch im Bereich einer Baustelle an der Reuterstraße/Ecke Jagdweg. Laut Stadtwerke Bonn, die ebenfalls am Einsatz beteiligt waren, finden hier zur Zeit Arbeiten an der Gasversorgung statt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte diese zunächst nur eine schwache Gaskonzentration feststellen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden jedoch extrem hohe Messwerte in Versorgungsschächten der Baugrube gemessen. Schließlich wurde eine undichte Stelle im Bereich der alten Hauptversorgungsleitung unterhalb der Fahrbahndecke entdeckt, die für das Ausströmen des Gases verantwortlich war.

Die Feuerwehr kontrollierte zur Sicherheit die Keller der umliegenden Wohnhäuser, um eine Gefährdung der Bewohner durch unkontrolliert ausströmendes Gas auszuschließen. Diese stelle keine erhöhte Konzentration an Erdgas fest, sodass die Wohnungen nicht geräumt werden mussten und niemand verletzt wurde.

Zur Zeit finden im Bereich der Baustelle weitere Arbeiten an den Gasleitungen statt, so dass eine Fahrspur der Reuterstraße in Richtung Bad Godesberg gesperrt werden musste. Wie lange diese Sperrung andauern wird, können die Stadtwerke noch nicht sagen.

