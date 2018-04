Einsatz in den frühen Morgenstunden

Bonn. In den frühen Morgenstunden hat eine Gartenlaube in Graurheindorf gebrannt. Rettungskräfte konnten das Feuer schnell löschen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.04.2018

Nach einem Brand am frühen Freitagmorgen ist eine Gartenlaube an der Karl-Hoch-Straße in Graurheindorf unbewohnbar. Wie die Feuerwehr Bonn mitteilte, brach das Feuer gegen 1 Uhr nachts aus. 20 Rettungskräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ein Totalschaden des Objekts konnte jedoch nicht verhindert werden.