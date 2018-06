Ende 2019 fertig für Bezug

Richtfest am neuen GIZ-Gebäude

Bonn. 850 Mitarbeitern soll das neue Gebäude der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Bonn zukünftig Platz bieten. Am Dienstag feiert die GIZ Richtfest für den Neubau.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.06.2018

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) feierte am Dienstag Richtfest für ihr neues Bürogebäude an der Friedrich-Ebert-Allee. „Das Campus-Gebäude spiegelt die Qualitäten des Standorts Bonn wider: Es ist der Nachhaltigkeit verpflichtet. Es ist ein Teil der internationalen Institutionenlandschaft. Und es bietet Raum für neue Begegnungen und Kooperationen“, sagte die GIZ-Vorstandssprecherin Tanja Gönner zu Beginn des Festes.

Die Mitarbeiter können das neue Gebäude voraussichtlich ab Ende 2019 beziehen. 165 Millionen Euro investiert das Unternehmen für den Bau. 850 Mitarbeiter sollen in dem sechsstöckigen Gebäude auf insgesamt 28.000 Quadratmetern zukünftig Platz haben. Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan sagte am Dienstag: "Wir sind dankbar für die starke Präsenz und das große Engagement der GIZ in Bonn, das sie mit dem neuen Gebäude eindrucksvoll unterstreicht."