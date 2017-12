Winter in Bonn und Region

Bonn. Es schneit in Bonn und im Umland. Viele Menschen in der Region haben heute Morgen eine weiße Schneedecke vor ihrer Haustüre entdeckt. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Frost und Glätte. Wir zeigen die schönsten Winterbilder.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.12.2017

In vielen Städten in NRW hat es in der Nacht zu Sonntag geschneit. Am Sonntagmorgen dürfen sich auch die Menschen in der Region über Schnee vor ihrer Haustüre freuen. In Bonn blieb von der weißen Pracht zwar nur wenig liegen. Andernorts tritt die Schneedecke in der Region schon deutlicher hervor, wie Fotos unserer Leser zeigen.

Foto: Saskia Dörr Schnee in Muffendorf

Foto: Katharina Beissel Dieses Bild ist in Bornheim-Waldorf entstanden.

Der deutsche Winterdienst warnt derweil vor Frost und Glätte. Autofahrer sollten also vorsichtig sein. Der Schnee könnte sich in den Niederungen zudem schnell wieder auflösen. Die Temperaturen klettern am Sonntag auf bis zu acht Grad.

Die Polizei bittet die Autofahrer vorsichtig zu fahren und informiert zudem online, welche Reifen im Winter zugelassen sind. Ein Bußgeld droht Autofahrern mit Reifen, die nicht wintertauglich sind.