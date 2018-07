Bonner Friedhöfe

15 Betriebe in der Stadt gehören der Friedhofgärtner-Genossenschaft Bonn an. Sie übernehmen die Dauerpflege für 2721 Gräber. Mit dem Jahr 2017 ist die Genossenschaft besonders zufrieden, zumal 270 Neuverträge mit einem Volumen von einer Million Euro abgeschlossen wurden. Die Dauer der Grabpflege liegt in der Regel bei 17 Jahren. Allerdings wurden auch schon Verträge mit einer Laufzeit von 100 Jahren unterschrieben. Beim Tag des Friedhofs am 15. September auf dem Münsterplatz präsentieren Bestatter, Steinmetze und Gärtner ihr Angebot.