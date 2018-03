Unfall in Bonn

Am Mittwoch wurde eine 82-jährige Fußgängerin bei einem Unfall von einem Auto angefahren.

Bonn. Am Mittwoch wurde eine 82-jährige Fußgängerin bei einem Unfall von einem Auto angefahren. Sie wurde beim Abbiegen übersehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.03.2018

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch wurde eine 82-jährige Fußgängerin von einem 36-jährigen Pkw-Fahrer angefahren. Die Seniorin überquerte am späten Abend bei Grünlicht einen Fußgängerüberweg in der Bahnhofsstraße.

Zur gleichen Zeit bog ein PKW an der Kreuzung "Am Burgweiher/Bahnhofstraße" ebenfalls bei grün nach links ab, übersah die Frau und erfasste sie mit seinem Pkw. Die 82-Jährige stürzte zu Boden und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Unfall hat das zuständige Verkehrskommissariat übernommen.