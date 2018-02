Unfall am Hermann-Wandersleb-Ring

Endenich. In Endenich ist am Sonntagabend eine Frau von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Hermann-Wandersleb-Ring musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.02.2018

Eine Frau ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Endenich ums Leben gekommen. Ersten Informationen zufolge wollte die Fußgängerin gegen 19.25 Uhr den Hermann-Wandersleb-Ring (B 56) in Höhe der Bushaltestelle Euskirchener Straße überqueren, als sie von einem weißen Renault einer 27-Jährigen erfasst wurde. Die Frau starb noch am Unfallort.

Passanten, die Zeugen des Geschehens wurden, mussten ärztlich betreut werden. Die Feuerwehr leuchtete für die Polizei die Unfallstelle aus. Ein Gutachter sowie Sachverständige sind für die Unfallaufnahme und für die Ermittlungen des Unfallhergangs vor Ort. Zum Hergang ist bisher nur bekannt, dass die 27-Jährige auf der rechten Spur fuhr und ein Bekannter der Fahrerin leicht versetzt auf der linken Spur, als die Fußgängerin vom Mittelstreifen auf die Straße ging.

Der Hermann-Wandersleb-Ring musste in Richtung Alfter voll gesperrt worden. Der Busverkehr in Richtung Stadtbezirk Duisdorf wurde über Lengsdorf umgeleitet. Erst gegen kurz nach 22 Uhr konnten die Busse wieder auf dem Linienweg fahren, twitterten die SWB.

Die Ermittlungen dauern an.