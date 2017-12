Vorübergehende Sperrung der Thomastraße

Die Thomastraße in Bonn ist wegen eines Unfalls zwischen der Ellerstraße und dem Alten Friedhof gesperrt.

Bonn. Die Thomastraße in Bonn war am Abend zwischen Ellerstraße und Altem Friedhof vorübergehend gesperrt. Grund dafür war ein Unfall, bei dem eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt wurde.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.12.2017

Am Dienstagabend kam es auf der Thomastraße zu einem Unfall, bei dem eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt wurde. Sie befindet sich laut Polizei jedoch nicht in Lebensgefahr. Der Autofahrer sei aus der Ellerstraße kommend nach links abgebogen und habe auf dem Fußgängerüberweg die 19-Jährige übersehen, die gerade von der Thomastraße in Richtung Haltestelle Bonn-West unterwegs war. Die Thomastraße war kurzfristig gesperrt.

