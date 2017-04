Graurheindorfer Straße in Bonn

Bonn. Nach einem Unfall auf der Graurheindorfer Straße ist am Mittwochvormittag ein Fußgänger verletzt worden. Die Straße ist aktuell in Richtung Norden gesperrt.

19.04.2017

Die Polizei ist am Mittwochvormittag an die Graurheindorfer Straße alarmiert worden. Bei einem Unfall ist nach ersten Informationen ein Fußgänger verletzt worden. Die Straße wurde daraufhin in Fahrtrichtung Norden ab der Husarenstraße bis zur Auffahrt der Autobahn gesperrt.

Nähere Einzelheiten zum Unfall liegen derzeit noch nicht vor.

Weitere Berichterstattung folgt...

Die aktuelle Verkehrslage