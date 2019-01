Brief ans Erzbistum

Bonn.

Die Initiative, die sich bei der Demission des ehemaligen Stadtdechanten Wilfried Schumacher für ihn stark gemacht hatte, mahnt die Umsetzung einer Zusage des Erzbistums an. Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki, so ihr Ziel, soll die seelsorgerische Arbeit Schumachers offiziell regeln.

Wer den früheren Stadtdechanten Wilfried Schumacher weiterhin als Zelebranten einer Messe erleben möchte, ist in diesen Tagen in den Kirchen des Stadtbezirks Duisdorf richtig. Rund um den Jahreswechsel leitete Schumacher dort mehrere Messen und wird auch am kommenden Sonntag in der Kirche Sankt Edith Stein am Altar stehen. Jetzt mahnt die Initiative, die sich bei Schumachers Demission aufgrund des Finanzskandals am Münster für ihn stark gemacht hatte, die Umsetzung einer Zusage des Erzbistums an. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki soll die seelsorgerische Arbeit Schumachers offiziell regeln.

Hintergrund ist ein Treffen zwischen Vertretern der Initiative und des Erzbistums im Sommer. Seinerzeit hatten die Unterstützer Schumachers die Unterschriftenaktion unter der Prämisse ruhen lassen, dass Einvernehmen zwischen dem Erzbistum und Schumacher über seine weitere seelsorgerische Tätigkeit hergestellt ist. Bis dahin hatten rund 1500 Bonner die Petition unterschrieben und auf diese Weise gegen die Umstände des Amtsverzichts protestiert.

Schumacher war zum Rücktritt gedrängt worden, nachdem zwei Millionen Euro aus der Rücklage der Münsterpfarre unzulässig für das laufende Geschäft verwendet worden war. Nachdem es zur weiteren seelsorgerischen Arbeit des 69-Jährigen seitens des Erzbistums bislang keine offizielle Mitteilung gegeben hat, wollen die Unterstützer das Generalvikariat per Brief an seine Zusage erinnern. Ob die Initiative über eine Wiederaufnahme der Unterschriftenaktion nachdenkt, war am Donnerstag nicht zu erfahren. Bis zum 1. März, dem Amtsantritt von Wolfgang Picken im Münster und im Stadtdekanat, solle klar sein, welche seelsorgerische Aufgabe Monsignore Schumacher zugeteilt werde. Das solle „auch im Sinne des Nachfolgers“ rechtzeitig geregelt werden, hieß es.

Wilfried Schumacher war im Herbst aus seiner früheren Dienstwohnung am Münster ausgezogen und wohnt nun in einer Wohnung in Auerberg. Am Münster wird er weiterhin als Organisator von Exkursionen des Münster-Bauvereins mitwirken.