Urteil in Bonn

Bonn. Das Gericht hat Walid S. im Fall Niklas freigesprochen. Für eine andere Tat wurde er dagegen verurteilt. Den Gerichtssaal konnte er jedoch als freier Mann verlassen.

Von Rita Klein, Sebastian Fink, 03.05.2017

Das Urteil ist keine Überraschung mehr: Das Gericht hat den Hauptangeklagten Walid S. im Fall des am 7. Mai 2016 in Bad Godesberg getöteten Niklas Pöhler freigesprochen. Zuvor hatten bereits sein Anwalt sowie die Staatsanwaltschaft einen Freispruch beantragt. Dem 21-jährigen Walid S. war demnach keine Tatbeteiligung nachzuweisen.

Im zweiten Anklagepunkt wurde Walid S. dagegen schuldig gesprochen. Eine Woche vor der Attacke auf Niklas hatte Walid S. einem anderen jungen Mann während eines Streits eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Dafür wurde er nun zu einer Jugendstrafe von acht Monaten verurteilt. Das Gericht machte außerdem deutlich, dass Walid S. eine Entschädigung für die Zeit zustehe, die er zusätzlich zu den acht Monaten im Gefängnis gesessen habe. Er wurde zehn Tage nach der Tat verhaftet und saß seit nunmehr fast einem Jahr in Untersuchungshaft.

Vor der Urteilsverkündung hatte Niklas Mutter, Denise Pöhler, über ihren Anwalt noch einmal das Wort ergriffen. "Meine Mandantin ist überzeugt, dass Walid der Täter ist", sagte Thomas Düber am Mittwochmorgen am Bonner Landgericht. Der Anwalt vertritt Denise Pöhler als Nebenklägerin vor Gericht. Sie habe keinen Zweifel daran, dass Walid S. der Täter sei, denn der Freund ihres Sohnes, der in der Tatnacht dabei gewesen sei, habe ihn eindeutig als denjenigen wiedererkannt, der Niklas den tödlichen Faustschlag gegen den Kopf versetzt habe. Trotzdem stellte der Anwalt keinen Antrag auf eine Verurteilung von Walid S., da die Mutter gleichzeitig verstehen könne, dass Zweifel an der Schuld des Angeklagten aufgekommen sind.

Düber kritisierte in seinem Abschlussplädoyer noch einmal die Ermittlungen der Polizei. Es habe Pannen gegeben, beispielsweise sei der Tatort zu spät abgesperrt und damit Spuren verwischt worden, außerdem habe es offenbar aus Personalmangel keine Nahbereichsfahndung kurz nach der Tat gegeben.

Außerdem richtete er den Blick noch einmal auf Denise Pöhler. "Niklas' Mutter ist seit einem Jahr durch die Hölle gegangen und musste unsägliche Trauer und Schmerz verarbeiten", so Düber. Es sei ihr nie darum gegangen, Walid S. zu stigmatisieren. Ihr sei es in dem ganzen Verfahren nur darauf angekommen, die Wahrheit über den Tod ihres Sohnes zu erfahren und zu erleben, dass der Täter seine gerechte Strafe erhält.

Niklas Pöhler wurde am 7. Mai nachts gegen 0.20 Uhr mit einem Faustschlag gegen den Kopf so schwer verletzt, dass der 17-Jährige sechs Tage später an den Folgen starb.

Die Ermittlungen in dem Fall sind mit dem Freispruch allerdings noch nicht abgeschlossen. Vielmehr rückte während der Verhandlung ein anderer, möglicher Täter erneut in den Fokus: Der 22-jährige Tunesier Hakim D. Eine Zeugin sagte aus, ein Bekannter von ihr habe Hakim D. als Angreifer von Niklas erkannt und vor Gericht aus Angst nicht die Wahrheit gesagt. Besagter Zeuge bestritt dies jedoch erneut vor Gericht und blieb bei seiner Aussage: Er habe den Angreifer von Niklas nicht erkannt.

Weitere Berichterstattung folgt...