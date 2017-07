Nach Tod einer Patientin

Bonn. Acht Jahre nach dem Tod einer 78-jährigen Patientin hat das Amtsgericht eine Bonner Narkoseärztin vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen.

Von Ulrike Schödel, 06.07.2017

Der heute 71-jährigen Medizinerin war vorgeworfen worden, die Patientin nach einer Operation in einer Godesberger Privatklinik in der Narkose allein gelassen zu haben. Deswegen sei der plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand nicht rechtzeitig entdeckt worden. Die Frau wurde zwar noch reanimiert, starb aber acht Tage später in der Uniklinik.

Laut Gutachter waren tatsächlich grobe Behandlungsfehler in der nachoperativen Versorgung gemacht worden. Die Patientin war in ihr Zimmer gelegt und überhaupt nicht überwacht worden. Allerdings sei nicht nachweisbar, dass diese Versäumnisse für den Tod der Patientin ursächlich waren. Wegen der verbliebenen Zweifel war die Ärztin freizusprechen, so das Gericht.

Die 71-Jährige war zuvor bereits zwei Mal wegen gravierender Ärztefehler verurteilt worden: Für den fahrlässigen Tod eines vierjährigen Kindes war sie mit einer kleinen Geldstrafe sanktioniert worden. Auch wegen des fahrlässigen Todes einer 44-jährigen Patientin kam sie ebenfalls mit einer Geldstrafe davon. Beide Verfahren wurden per Strafbefehl - also ohne öffentlichen Prozess - erledigt.

Der dritte Fall sollte bereits 2012 vor dem Amtsgericht verhandelt werden. Wegen ihrer psychisch schlechten Verfassung galt die Ärztin lange als verhandlungsunfähig.