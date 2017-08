Bonn. Viele Ausflügler nutzen am Bonner Fähr-Rad-Tag den kostenlosen Transport über den Rhein. Die meisten nahmen das Angebot zu zweit oder mit ihren Familien an.

Von Stefan Hermes, 07.08.2017

„Mit dem Fahrrad fährt ja keiner der Leute gerne über die Brücken“, meint Fährschiffkapitän Robert Funken, der soeben die Rampe seiner Fähre „Mondorf“ am Graurheindorfer Ufer abgesenkt und etwa 50 Radfahrer auf den Rheinuferradweg in Richtung Bonn entlassen hat. Sechs Stunden lang konnten sich am sonntäglichen 6. Bonner Fähr-Rad-Tag die Fahrradfahrer zwischen 11 und 17 Uhr auf Kosten des Kreisverbands Bonn/Rhein-Sieg des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) mit den Fähren Graurheindorf-Mondorf und Bad Godesberg-Niederdollendorf über den Rhein schippern lassen.

Aus Sicht des Kapitäns stellen die drei Brücken, die in Bonn den Rhein überqueren, keine Alternative dar. So werden es auch die zahlreichen Radfahrer empfunden haben, die meist zu zweit oder als Familien mit Kindern von dem Angebot des ADFC Gebrauch machten. Wer zudem dem Streckenvorschlag des Fahrradclubs folgte und die fast 27 Kilometer umfassende Rundtour auf den Uferwegen links und rechts des Rheins befuhr und dabei beide Fährverbindungen in Anspruch nahm, konnte mit Familie bereits einen zweistelligen Eurobetrag sparen.

ADFC-Infostand an den Fähranlegern

Eine einfache Fahrt mit dem Fahrrad berechnet die Mondorfer Lux-Werft als Eigner der Fähren und ADFC-Fördermitglied mit 1,60 Euro. „Wir möchten zeigen, wie viel Spaß es macht, mit dem Rad den Rhein und die wunderbare Landschaft zu genießen. Auch das Gruppenerlebnis, wenn sich bis zu 4000 Radfahrer auf die Strecke begeben, ist etwas ganz Besonderes“, sagt Organisatorin Anke Pabst, Vorstandsmitglied des ADFC-Kreisverbandes.

„Wir können uns das Angebot leisten, weil wir auf der Godesberger Fahrradmesse im März einen Überschuss erwirtschaftet haben, mit dem wir die kostenlosen Fährfahrten für alle Radfahrer finanzieren“, ergänzte Gerd Müller-Brockhausen vom Bornheimer ADFC-Ortsverein, der wie seine Vereinskollegen an den vier Fähranlegern mit einem Infostand für alle Fragen rund um das Fahrrad zur Verfügung stand.

Von ihren Sonderangeboten zu einer Mitgliedschaft im ADFC erhoffte sich die Interessenvertretung der Fahrradfahrer, in Kürze ihr 5000. Mitglied im Kreisverband begrüßen zu können. „Ich glaube, dass ich heute noch dem Verein beitreten werde“, bedankte sich Inge Reimers aus Troisdorf dafür, dass der ADFC auf der Mondorfer Fähre eine kostenlose Reifendruckstation aufgebaut hatte. „Man hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass meine Reifen fast platt waren. Jetzt werde ich mit Leichtigkeit nach Bad Godesberg kommen, hat der hilfsbereite junge Mann gesagt“, freute sie sich.