Frühzeitig eröffnet

BONN. Die warmen Temperaturen lockten schon jetzt Tausende Bonner ins Freibad. Die Stadt warnt davor, im Rhein schwimmen zu gehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.05.2018

Der Frühling zeigt sich dieses Jahr von seiner besten Seite. Drei Freibäder aus Bonn reagierten auf die unerwartet sommerlichen Temperaturen und eröffneten ihre Saison vor zehn Tagen bereits frühzeitig: Ins Friesi, Hardtbergbad und Ennertbad kamen bis zum Sonntag bereits 16.800 Gäste.

Wie die Stadt mitteilte, war der Spitzentag dabei am Samstag an dem über 2600 Gäste den sommerlichen Frühlingstag im Ennertbad verbrachten, knapp 2000 Gäste waren im Hardtbergbad und 1800 im Friesi. Am Sonntag erreichte die Besucherzahl mit insgesamt 3600 nur noch knapp 60 Prozent des Vortages. Dies lag wohl am Regenschauer, der am späten Nachmittag einsetzte.

An Fronleichnam, 31. Mai, eröffnen schließlich auch Römerbad, Melbbad und das Freibad Rüngsdorf. Die Freibadsaison endet am Sonntag, 2. September 2018. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 20 Uhr (bis 10 Uhr öffnet je Bad nur ein Schwimmerbecken). Samstags, sonn- und feiertags öffnen die Freibäder von 11 bis 20 Uhr.

Schwimmen im Rhein ist lebensgefährlich

Angesichts der Temperaturen weist die Stadt indessen daraufhin, dass es lebensgefährlich ist, im Rhein zu baden. Am Rheinufer in Beuel und Bad Godesberg warnen Tafeln vor den Gefahren des Flusses. So können selbst geübte Schwimmer die Strömungen und Geschwindigkeit im Rhein nur schwer einschätzen und sich dadurch unbeabsichtigt in Gefahr begeben.

Oft wird unterschätzt, dass die Grenze zwischen stehendem und fließendem Wasser nicht langsam verläuft, sondern unerwartet auftritt. Denn wo der Grund zur Fahrrinne steil abfällt, dort verliert man plötzlich den Boden unter den Füßen. Der Rhein fließt im Stadtgebiet Bonn mit einer Geschwindigkeit von etwa sechs Kilometern pro Stunde.