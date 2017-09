Polizei bittet um Hinweise

Bonn. Zwei Frauen (64 und 89 Jahre) öffneten am Montagabend einem vermeintlichen Postboten ihre Wohnungstür in der Bonner Nordstadt. Dann wurden sie ausgeraubt und geschlagen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.09.2017

Wie die Polizei mitteilte, drangen am Montagabend gegen 18 Uhr zwei noch unbekannte Männer gewaltsam in die Wohnung der 64- und der 89-Jährigen in der Bonner Nordstadt ein. Sie hatten sich zuvor an der Haustür als Postboten ausgegeben und waren so ins Treppenhaus gekommen.

Die Täter sollen ihre Opfer in der Wohnung unter Anderem auf den Hinterkopf geschlagen haben. Sie nahmen die Bankkarte einer der beiden Frauen sowie die Haus- und Wohnungsschlüssel mit. Die beiden Frauen wurden bei dem Raub verletzt und stehen unter Schock. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Einer der beiden Täter soll laut Polizei etwa 1,85 Meter groß sein und eine korpulente bis bullige Statur haben. Er hatte dunkelblonde kurze Haare mit Pony, trug ein helles Sweat-Shirt und eine helle Hose sowie eine helle Kappe mit einem YSL-Emblem. Er soll einen "osteuropäischen Typus" haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0228/150 zu melden.