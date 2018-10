Festnahmen

BONN. Auf frischer Tat wurden zwei Frauen am Dienstagnachmittag in der Bonner Innenstadt beim Diebstahl erwischt. Die Polizei nahm beide fest, ein Haftrichter schickte sie in Untersuchungshaft.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.10.2018

Zwei mutmaßliche Ladendiebinnen im Alter von 23 und 25 Jahren befinden sich seit Mittwoch in Haft. Laut Bericht der Polizei sollen sie am Dienstagnachmittag in einem Kaufhaus in der Poststraße in der Bonner Innenstadt mit einer präparierten, sogenannten "Klautasche", Parfüm im Wert von rund 1250 Euro gestohlen haben.

Bei ihrer Tat wurden die Frauen um 15.25 Uhr allerdings von Mitarbeitern das Kaufhauses überrascht. Die Polizei nahm die Verdächtigen, die beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland sind, fest. Am Mittwoch schickte ein Haftrichter beide auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.