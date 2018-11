Kontrollen in Bonn

Bonn. Die Bonner Polizei hat bei Kontrollen im Hofgarten erneut Drogen sichergestellt. Zwei junge Frauen führten am Dienstagnachmittag neben Marihuana auch ein Messer bei sich.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.11.2018

Die Bonner Polizei hat bei Kontrollen am Hofgarten zwei Frauen erwischt, die Drogen sowie ein Einhandmesser mit sich führten. Als die Beamten am Dienstagnachmittag gegen 17.20 Uhr auf die jungen Frauen zugingen, entwickelte sich bereits ein entsprechender Verdacht. "Sie umgab ein deutlich wahrnehmbarer Geruch von Marihuana", teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit.

Bei der Überprüfung wurden die Polizisten entsprechend fündig. Eine 24-Jährige führte neben Marihuana auch Amphetamin sowie ein verbotenes Einhandmesser mit. Bei ihrer 22 Jahre alten Begleiterin fanden die Beamten ebenfalls Marihuana. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz ein.