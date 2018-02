Polizei fahndet nach Täterin

Bonn. In diversen Bonner Büros soll eine unbekannte Frau Kredit- und Bankkarten gestohlen haben. Nun sucht die Polizei mittels Fotos aus Überwachungskameras nach der mutmaßlichen Täterin.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.02.2018

Zuerst entwendete sie aus Bonner Büroräumen verschiedene Bank- und Kreditkarten, dann versuchte eine Frau in Frankfurt und im Raum Offenbach mit den gestohlenen Karten einzukaufen. Gestohlen wurden die Karten nach Polizeiangaben am 19. Dezember 2017.

Mit den Karten soll die Frau unter anderen wenige Tage nach ihrer Diebestour durch Bonner Büros versucht haben, in einem Supermarkt sowie einer Tankstelle an der Kennedyallee in Frankfurt Waren mit einem Wert in Höhe eines vierstelligen Betrages einzukaufen.

Außerdem versuchte sie, nachdem die Karten bereits gesperrt waren, am Flughafen und am Hauptbahnhof in Frankfurt sowie im Raum Offenbach einzukaufen.

Foto: Polizei Bonn Wer hat diese Frau gesehen?

Bei ihren Einkäufen wurde sie von einer Überwachungskamera fotografiert. Die Fotos wurden nun vom Amtsgericht Bonn zur Veröffentlichung freigegeben. Das zuständige Kriminalkommissariat 37 bittet um Hinweise. Wer die Frau auf den beiden Fotos kennt, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per Mail an kk37.bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.