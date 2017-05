Rettungseinsatz in Bonn

Bonn. Auf der A565 Richtung Meckenheim hat es am Nachmittag in der Baustelle vor der Ausfahrt Lengsdorf einen Stau gegeben. Die linke Spur in der Baustelle war komplett dicht, weil eine Frau über die Fahrbahn lief.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.05.2017

Die Baustelle auf der A565 Richtung Meckenheim teilt sich hinter der Ausfahrt Poppelsdorf in zwei Fahrspuren auf. Innerhalb der linken Spur ist es am Samstagnachmittag zu einem Zwischenfall gekommen.

Nach Angaben der Autobahnpolizei Köln hat eine Frau in der linken Spur der Baustelle plötzlich ihren Pkw gestoppt und war über die Fahrbahn gelaufen. Laut der Leitstelle, hatte die Frau aufgrund eines internistischen Notfalls ihr Fahrzeug verlassen und war dann über die Autobahn geirrt.

Die eingesetzten Rettungskräfte konnten sie schließlich in einen Rettungswagen bringen und notärztlich versorgen.

Erste Informationen über einen Unfall konnten demzufolge nicht bestätigt werden. Der Verkehr auf der A565 rollt wieder.

