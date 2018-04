Junger Radfahrer in Bonn angefahren

Bonn. Am vergangenen Donnerstag wurde ein zwölfjähriger Radfahrer in der Bonner Innenstadt von der Fahrerin eines Kleinwagens angefahren und verletzt. Die Frau händigte ihm im Anschluss falsche Personalien aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.04.2018

Ein Zwölfjähriger wurde am vergangenen Donnerstag, 19. April, bei einem Verkehrsunfall in der Bonner Innenstadt leicht verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war er auf dem Weg zur Schule gegen 7.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Berliner Freiheit in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung Bertha-von-Suttner-Platz/Belderberg überquerte er die Straße bei Grünlicht zeigender Ampel. Aus Richtung Bertha-von-Suttner-Platz bog ein türkisfarbener Kleinwagen nach rechts auf den Belderberg ein.

Der Wagen stoppte zunächst, um anderen Verkehrsteilnehmern das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Dann fuhr das Fahrzeug plötzlich los und berührte den Zwölfjährigen an der rechten Fahrradseite. Dadurch kam er zu Fall. Die Fahrerin des Wagens erkundigte sich daraufhin kurz nach dem Befinden des Jungen und gab ihm einen Zettel mit Personalien. Anschließend fuhr sie in Richtung Koblenzer Tor davon. Der Junge, der sich bei dem Sturz Prellungen zugezogen hatte, fuhr zunächst weiter zur Schule.

Da die Fahrzeugführerin dem Jungen jedoch offensichtlich falsche Personalien gab, meldete die Mutter des Jungen den Vorfall am Donnerstagmittag der Polizei. Der türkisfarbene Kleinwagen mit einem Bonner Kennzeichen wurde von einer Frau geführt, die wie folgt beschrieben wird:

circa 30 Jahre alt

circa 1,75 Meter groß

blonde Haare, zu einem Zopf gebunden

blaues T-Shirt

Jeans

Sonnenbrille

Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen, zu dem türkisfarbenen Kleinwagen oder der Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden.