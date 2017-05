Stau auf der Nordbrücke

Ein Unfall auf der A565 hatte am Freitagmorgen für längere Wartezeiten gesorgt.

Bonn. Am Freitagmorgen hat sich ein Unfall auf der A565 ereignet. Eine 44-Jährige ist laut Polizei auf einen Lkw aufgefahren Die Frau hat schwere Veletzungen erlitten. Zwischenzeitlich kam es zu mehreren Kilometern Stau.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.05.2017

Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, ist es am Freitagmorgen auf der A565 in Fahrtrichtung Meckenheim zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen. Eine 44-jährige Autofahrerin kollidierte an einem Stauende mit einem Lkw. Sie wurde dabei schwer verletzt. Der 56-jährige Lkw Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Bergungsarbeiten hatten dafür gesorgt, dass nur zwei Fahrstreifen befahren werden konnten. Rund um das Autobahn-Dreieck Bonn-Nordost und der Nordbrücke kam zu mehreren Kilometern Stau. Die Unfallstelle ist inzwischen wieder geräumt, der Fahrstreifen freigegeben.

