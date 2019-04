Bonn. Die Polizei bittet um Hinweise auf eine Frau mit einem blauen VW Golf V: Sie soll im Vorbeifahren das Auto eines Paketdienstes in Tannenbusch demoliert und dann weitergefahren sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.04.2019

Eine bislang unbekannte Fahrerin eines blauen VW Golf V soll am vergangenen Donnerstag in Tannenbusch das Fahrzeug eines Paketdienstes beschädigt haben. Gegen 15.50 Uhr fuhr sie an dem im Sonnenhof am Fahrbahnrand geparkten Auto vorbei, beschädigte es hierbei und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Das Fahrzeug des Paketdienstes wurde bei dem Zusammenstoß am Kotflügel vorne links demoliert. Das Auto-Kennzeichen der Unfallverursacherin ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer kennt jemanden, der einen blauen 5er-Golf fährt und kürzlich einen entsprechenden Fahrzeugschaden hatte? Zeugen, die Hinweise zur flüchtigen Verkehrsteilnehmerin geben können oder das Unfallgeschehen beobachtet haben werden gebeten, sich unter 0228/15-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.